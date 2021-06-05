Пашинян обвинил экс-главу Генштаба ВС Армении в потере города Шуши в Карабахе

ЕРЕВАН 5 июня. /ТАСС/. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян считает, что бывший начальник Генштаба ВС, генерал-полковник Оник Гаспарян должен предстать перед судом за потерю города Шуши во время военных действий в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. Об этом он заявил в субботу на встрече со своими сторонниками в городе Абовяне.

"Оник Гаспарян должен еще ответить за потерю Шуши. Не передо мной, а перед судом. Как вышло, что группа, которая должна была оказать помощь Шуше, опоздала на полтора дня?" - заявил он.

Гаспарян в конце 2020 года заявил, что в начале военных действий в Карабахе советовал Пашиняну остановить их.

25 февраля Гаспарян и высший командный состав ВС Армении призвали к отставке Пашиняна. Премьер в ответ заявил, что требование Генштаба является попыткой военного переворота и направил президенту республики ходатайство об увольнении главы Генштаба. 10 марта Пашинян объявил, что Гаспарян уже освобожден от занимаемой должности, так как президент, хотя и не подписал в срок представленный премьером указ об увольнении Гаспаряна, не стал обжаловать решение в Конституционном суде.