Власти Азербайджана смягчили требования для прибывающих в страну граждан РФ и Турции

БАКУ, 5 июня. /ТАСС/. Кабинет министров Азербайджана смягчил требования к прибывающим в страну гражданам России и Турции. Соответствующее решение было опубликовано кабмином в субботу.

"С 10 июня гражданам России и Турции, прибывающим в Азербайджан авиационным транспортом, больше не требуется специальное разрешение от Оперативного штаба при кабинете министров республики", - говорится в сообщении.

В связи с пандемией коронавируса въезд в Азербайджан иностранным гражданам разрешен только при наличии подобного специального разрешения. Смягчение режима в отношении граждан России и Турции обусловлено стабильной эпидемиологической ситуацией в этих странах, пояснили в кабмине.

"С 10 июня граждане России и Турции смогут посещать Азербайджан авиационным транспортом при соблюдении следующих условий: лица старше 18 лет должны предъявить документ, подтверждающий полную вакцинацию от COVID-19 или выздоровление после заражения этой инфекцией (ковид-паспорт), а также справку об отрицательном тесте на коронавирус, сделанном методом ПЦР не позднее 72 часов до полета; для лиц младше 18 лет должен предъявляться документ, подтверждающий отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, сделанный не позднее 72 часов до вылета", - говорится в сообщении.