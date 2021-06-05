СМИ: не менее 12 провластных ополченцев погибли при ошибочном авиаударе ВВС Афганистана

ТАСС, 5 июня. По меньшей мере 12 человек погибли в результате нанесенного по ошибке силами безопасности Афганистана авиаудара в провинции Бадахшан на северо-востоке страны. Об этом в субботу сообщил телеканал Tolo News со ссылкой на источники.

По его данным, погибшие были ополченцами, выступающими на стороне властей в борьбе с боевиками. В их числе оказался командир ополченцев.

Как сообщили источники в провинции, восемь человек после инцидента пропали без вести. Власти пока не прокомментировали произошедшее.