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Reuters: около 100 человек убиты в результате нападения боевиков в Буркина-Фасо

Правительство страны объявило трехдневный национальный траур

ТАСС, 5 июня. Около 100 человек погибли в результате нападения боевиков на деревню Солхан на северо-востоке Буркина-Фасо. Об этом в субботу сообщило агентство Reuters со ссылкой на власти африканской страны.

Как уточняет агентство, нападавшие подожгли дома и местный рынок. В своем заявлении власти охарактеризовали нападавших как террористов. Правительство Буркина-Фасо объявило трехдневный национальный траур.

Ранее Agence France-Presse со ссылкой на службы безопасности африканской страны сообщало о 14 убитых во время вооруженного нападения на деревню Тадарят на севере страны. Как передала местная радиостанция Omega, боевики атаковали пост народного ополчения. Затем они вошли на территорию деревни, где открыли беспорядочную стрельбу.

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Буркина-Фасо
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