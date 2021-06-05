В Японии считают, что решить территориальный вопрос с Россией удастся лишь при Путине

ТОКИО, 5 июня. /ТАСС/. Правительство Японии сможет решить проблему "северных территорий" (так в стране называют южную часть Курильских островов), лишь пока на своем посту остается президент России Владимир Путин. Об этом в субботу агентству Kyodo сообщил депутат от Партии японского возрождения Мунэо Судзуки, который на протяжении многих лет занимается вопросами диалога Токио и Москвы.

О чем говорил Владимир Путин на встрече с представителями мировых информагентств.

О чем говорил Владимир Путин на встрече с представителями мировых информагентств. Главное

"Территориальный вопрос удастся решить, лишь пока Путин занимает должность президента РФ. Упустив эту возможность, мы навсегда оставим его нерешенным", - приводит агентство слова японского законодателя.

В свою очередь источник в канцелярии японского премьер-министра в разговоре с Kyodo прокомментировал слова Путина, сказанные им в пятницу на встрече с руководителями мировых информационных агентств. "[Путин] продемонстрировал настрой на продолжение переговоров. Однако в правительстве [Японии] нет ни одного человека, который ожидал бы сиюминутного продвижения переговорного процесса", - подчеркнул собеседник агентства.

4 июня Путин заявил, что поправка к Конституции РФ о запрете на отчуждение территорий не означает, что переговоры по мирному договору с Японией должны быть приостановлены. Президент РФ также напомнил, что японская позиция по курильскому вопросу неоднократно претерпевала изменения, однако указал, что с Японией в любом случае нужно выстраивать добрососедские отношения.

Москва и Токио много десятилетий ведут консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов. В то же время МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.