Киргизия и Таджикистан договорились отвести военных от границы

БИШКЕК, 5 июня. /ТАСС/. Киргизия и Таджикистан договорились о мирном урегулировании ситуации на совместной границе и об отводе от нее всех подразделений, кроме штатных пограничных нарядов. Об этом говорится в протоколе, подписанном по итогам встречи совместной Государственной комиссии по делимитации и демаркации государственной границы Киргизии и Таджикистана, который опубликован в субботу на сайте киргизского правительства.

Отмечается, что сопредседатели комиссии - главы Государственных комитетов национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии Камчыбек Ташиев и Таджикистана Саймумин Ятимов - обсудили ситуацию в районе пограничной точки "Карамык" и "единомышленно заявили о том, что все вопросы необходимо решать исключительно мирным путем". В подписанном ими протоколе говорится о решении "отвести пограничные посты на 3 км вглубь с каждой стороны", а также отвести войска и военное оборудование "на места их постоянной дислокации, оставить только штатные пограничные наряды".

В протоколе отмечается, что Киргизия и Таджикистан достигли договоренностей, касающихся использования пастбищ на этом участке рубежа. Было решено, что любые действия на государственной границе должны предварительно согласовываться с сопредседателями сторон.

Представители двух стран подтвердили решение передавать в СМИ только согласованную информацию. Кроме того, руководителям топографических рабочих групп поручено в кратчайшие сроки завершить описание спорного участка совместной границы. Стороны также обязались провести разъяснительную работу с населением приграничных сел.

Глава киргизского ГКНБ Камчыбек Ташиев ранее в субботу заявил, что власти страны решили спорные вопросы с Таджикистаном, которые привели к напряженности на границе. В пятницу утром пресс-служба киргизского правительства сообщила, что таджикские военнослужащие в нарушение договоренностей, согласно которым запрещается проводить какие-либо работы на неописанных участках границы двух стран до завершения процесса делимитации и демаркации, в ночь на 4 июня проникли вглубь киргизской территории на 1 км и установили контейнер на неописанном участке госграницы Унжу-Булак Чон-Алайского района Ошской области. Пограничная служба (ПС) ГКНБ Киргизии сообщила, что подразделения ПС переведены на усиленный режим несения службы из-за напряженной ситуации на границе с Таджикистаном.

Напряженность на границе Киргизии и Таджикистана

28 апреля между жителями Таджикистана и Киргизии на границе начался конфликт, который 29 апреля перерос в вооруженные столкновения между военнослужащими двух стран. В результате с обеих сторон сообщалось о десятках погибших и сотнях пострадавших. Правительственные делегации двух республик провели переговоры, по итогам которых подписали совместное заявление, в котором подтвердили готовность прекратить противостояние и начать отвод войск.

Протяженность границы Таджикистана и Киргизии составляет около 980 км, после распада Советского Союза на ней остались десятки спорных участков. Созданная по итогам переговоров совместная рабочая группа приступила к проектному описанию линии части границ.