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Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске

Власти Греции запретили полеты в страну авиакомпаний Белоруссии

Такие меры приняты до 5 июля, сообщили в управлении гражданской авиации страны

АФИНЫ, 5 июня. /ТАСС/. Управление гражданской авиации Греции выпустило в субботу извещение (NOTAM), в котором сообщается о запрете до 5 июля на полеты белорусских авиакомпаний над воздушным пространством Греции и указании греческим авиакомпаниям избегать полетов в район полетной информации Минска. Об этом сообщила пресс-служба управления.

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"Управление гражданской авиации объявляет пассажирам авиационную директиву, согласно которой предусматривается запрет на полеты белорусских авиакомпаний над воздушным пространством Греции и посадку в аэропортах Греции. Греческим авиакомпаниям дано указание избегать полетов в район полетной информации (FIR) Минска (Белоруссия)", - говорится в документе.

"NOTAM, которое уже вступило в силу, действует до 5 июля 2021 года и следует за решением Евросоюза запретить белорусским авиакомпаниям совершать полеты в воздушном пространстве ЕС или приземляться в его аэропортах. В то же время авиакомпаниям Евросоюза рекомендуется избегать воздушного пространства Белоруссии", - сообщили в Управлении гражданской авиации.

По его данным, в качестве исключения данное извещение "не применяется в случае вынужденной посадки или вынужденного транзита по воздуху, а также в случае, если посадка, взлет или транзит по воздуху необходимы в гуманитарных целях".

Теги
БелоруссияГрецияСитуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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