Белоруссия подготовила комплекс ответных мер на санкции ЕС

МИНСК, 5 июня. /ТАСС/. Комплекс ответных санкций со стороны Белоруссии в отношении Евросоюза готов, при этом Минск рассчитывает, что Запад не будет вводить новых мер в отношении республики. Об этом в субботу в интервью телеканалу " Беларусь-1 " сообщил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.

"Мы все-таки надеемся на то, что разгоряченные головы остудятся и взвесят в том числе интересы своего бизнеса в Беларуси. Если проанализировать все заявления президента страны за последние десятилетия на всех международных площадках, всегда лейтмотивом звучало: мы хотим мира и спокойствия в регионе, выступаем за пояс добрососедства, хотим выстраивать равноправные партнерские отношения. Мы делали для этого все. Но если идет речь об ущербе нашим компаниям, мы имеем полное право компенсировать этот ущерб. Комплекс мер в ответ на санкции готов", - сообщил Головченко.

Потери Белоруссии от западных санкций могут составить 2,9% ВВП, сообщил премьер. Запад из-за санкций может лишиться белорусского рынка, в который страны ЕС инвестировали миллиарды долларов, отметил он.

По словам Головченко, Белоруссия готова перейти на азиатские технологии в качестве ответа на западные санкции.

Белоруссия будет отстаивать в суде свое требование о компенсации потерь после инцидента с самолетом Ryanair, сообщил премьер.