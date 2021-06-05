Глава "зеленых" ФРГ заявил, что власти Германии лишают Украину перспективы вступления в ЕС

БЕРЛИН, 5 июня. /ТАСС/. Сопредседатель немецкой партии "Союз-90"/"Зеленые" Роберт Хабек обвинил правительство ФРГ в том, что оно лишает Украину перспективы вступления в ЕС. Об этом политик заявил в опубликованном в субботу интервью журналу Der Spiegel.

"Ситуация на Украине имеет для ЕС, его свободы и безопасности решающее значение", - считает Хабек. Он выразил мнение, что на Украине "еще предостаточно внутриполитических проблем", прежде всего коррупции, "но население сделало выбор в пользу либеральной демократии". "За этот политический курс люди потеряли свои жизни во время "евромайдана", - утверждал сопредседатель "зеленых".

"Мой визит должен был напомнить, что борьба Украины - это борьба Европы", - заявил Хабек, коснувшись своей недавней поездки в бывшую советскую республику, во время которой он высказался за поставку Киеву "оборонительного вооружения для самозащиты". "Геополитический масштаб конфликта должен быть вынесен на повестку дня", - считает немецкий политик.

Сопредседатель "зеленых" подверг также критике курс нынешнего кабмина ФРГ в отношении Украины. "Правительство ФРГ строит "Северный поток - 2" - трубопровод, который затрагивает интересы безопасности Украины и подрывает санкции против России. Премьер-министры [регионов Германии] от блока ХДС и СДПГ выступают за отмену экономических санкций. Правительство ФРГ лишает Украину перспективы вступления в ЕС", - утверждал Хабек. "Конечно, окончание этой войны может быть достигнуто только дипломатическим путем", - сказал он, но указал на то, что "дипломатические усилия зашли в тупик".

При этом Хабек заявил, что "правительство ФРГ поставляет танки, части ракет и подлодки таким странам, как Египет, который подогревает гражданскую войну в Йемене". "Но Украине, подвергающейся нападению, не поставляются даже санитарный транспорт, миноискатели, старые внедорожники или приборы ночного видения. Я не понимаю, чем тут хвалиться, уверенность правительства ФРГ в собственной правоте мне кажется неподобающей", - продолжал он. Хабек предложил договориться о том, чтобы Германия - по крайней мере сначала - оказала поддержку Киеву в разминировании.

Поставки оружия

Во время поездки на Украину в мае Хабек высказал мнение, что желание Киева получить "оборонительное оружие оправданно" и "сложно отказывать" Киеву в этом, поскольку такие поставки стали бы "помощью в самообороне". Слова сопредседателя германских "зеленых" противоречат проекту предвыборной программы партии, которая выступает "за рестриктивный экспорт европейских вооружений в регионы, где идет война".

Призыв Хабека спровоцировал критику со стороны представителей других партий. В частности, глава парламентской фракции Левой партии Севим Дагделен считает, что "поставки вооружений Украине грозят эскалацией конфликта на востоке страны". Запрет на поставки оружия в зоны конфликты является до сих пор принципиальной позицией "зеленых", которые считаются пацифистской партией.

Глава МИД ФРГ Хайко Маас во вторник заявил, что поставки оружия на Украину не будут способствовать решению конфликта на востоке страны.