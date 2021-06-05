В Белоруссии заявили, что будут вынуждены ответить на недружественные действия Украины

МИНСК, 5 июня. /ТАСС/. Белоруссия будет вынуждена дать ответ на недружественные действия Украины, которая закрыла для нее свое воздушное пространство и прекратила авиасообщение вслед за странами Западной Европы в связи с инцидентом с самолетом Ryanair. Об этом заявил в субботу премьер-министр республики Роман Головченко в интервью телеканалу " Беларусь-1 ".

"Мы никогда не предпринимали враждебных действий по отношению к Украине. Более того, в сложных ситуациях поддерживали Украину и занимали очень сбалансированную позицию даже тогда, когда нам было не очень легко. Полагаю, что время все расставит на свои места", - сказал премьер. "Но коль власти Украины занимают такой курс в отношении нашей страны, ее экономических интересов, мы тоже вынуждены отвечать", - добавил глава правительства Белоруссии.

Он не стал отвечать на вопрос о том, какие меры республика намерена принять в отношении Украины. "Скоро узнаете", - отметил он.

При этом Роман Головченко добавил, что Белоруссия готова к возобновлению диалога с Киевом. "Мы в любое время готовы сесть за стол переговоров с Украиной и вернуться к тому партнерскому формату, который существовал до этого. Но мяч сейчас на украинской территории", - заявил премьер-министр.

Он подчеркнул, что Белоруссия всегда выступала за свободную торговлю с Украиной. Головченко пояснил, что принятое белорусским правительством постановление о лицензировании импорта отдельных видов товаров с Украины было принято в ответ на недружественные действия властей Киева в отношении белорусских товаров. "Это ответ на введение так называемых антидемпинговых пошлин в отношении белорусского экспорта в Украину. Это касается в первую очередь металлопродукции", - сказал он. "Мы неоднократно предлагали украинской стороне провести переговоры, как это было раньше. У нас иногда случались трения, но мы снимали вопросы, шли на взаимные уступки и продолжали дальше торговать. К сожалению, сейчас все наши попытки выйти на контакт с коллегами, задействовать имеющиеся механизмы, не были восприняты", - сказал он.

Премьер-министр опроверг сообщения СМИ о том, что Белоруссия якобы намеренно резко сократила объемы экспорта нефтепродуктов на Украину, чтобы оставить эту страну без бензина. "Это пример того, как правда подменяется ложью, - сказал Головченко. - Ведь небольшое снижение поставок топлива на украинский рынок в течение одного месяца - это то, что происходило год от года, десятилетиями из-за того, что Мозырский НПЗ останавливается на плановый ремонт". Белорусский премьер заверил, что после окончания ремонта поставки будут возобновлены в тех объемах, которые востребованы украинским рынком.