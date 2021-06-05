СМИ: в Йемене 17 человек погибли в результате падения запущенной хуситами ракеты

ТАСС, 5 июня. По меньшей мере 17 человек погибли в городе Мариб (Йемен) в результате падения ракеты, запущенной мятежниками-хуситами из движения "Ансар Аллах". Об этом сообщил в субботу телеканал Al-Hadath со ссылкой на источники.

По его информации, ракетный снаряд упал в районе одной из автозаправочных станций Мариба. Другие подробности случившегося пока не приводятся.

На протяжении последних месяцев хуситы стремятся взять под контроль провинцию Мариб, в одноименной столице которой находится ставка верховного командования армии международно признанного правительства Йемена. Помощь йеменским ВС оказывает аравийская коалиция во главе с Саудовской Аравией, нанося по отрядам хуситов удары с воздуха.

С августа 2014 года в Йемене продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями хуситов. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. Продолжающийся более пяти лет конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн.