Секретарь ЦИК Молдавии обвинил президента страны в давлении на членов комиссии

КИШИНЕВ, 5 июня. /ТАСС/. Секретарь Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Молдавии Максим Лебединский обвинил президента страны Майю Санду, а также поддерживающую ее Партию действия и солидарности (ПДС) в давлении и попытке вмешательства в работу комиссии. Соответствующая реакция была опубликована в субботу в Facebook после высказанного главой республики требования "немедленно" увеличить число избирательных участков за рубежом к досрочным парламентским выборам 11 июля.

"Происходящее - это не что иное, как давление на членов ЦИК и недопустимое вмешательство в их работу", - отметил Лебединский. По его словам, в течение дня поступали "угрозы и оскорбления со стороны лиц, связанных с политикой". "На нас стали вешать ярлыки, в том числе президент страны", - уточнил он.

Согласно принятому в субботу постановлению ЦИК, за рубежом будет открыто 139 избирательных участков, как и на президентских выборах 2020 года. Больше всего пунктов для голосования решено разместить в Италии - 30, где находятся около 150 тыс. молдавских трудовых мигрантов. В России, где проживают от 250 до 500 тыс. молдаван, будут работать 17 пунктов для голосования. В ходе обсуждения среди членов комиссии звучали призывы увеличить число избирательных участков в ряде европейских стран, а также уменьшить их в России, где молдавские избиратели более пассивны.

Санду потребовала от ЦИК "немедленно пересмотреть свое решение" и обвинила комиссию в нарушении правовых критериев, которые лежат в основе установления числа избирательных участков за пределами страны.

На прошедших в ноябре прошлого года президентских выборах молдавские мигранты в западных странах активно голосовали, обеспечив победу Санду во втором туре, где она обошла Игоря Додона. Руководители ПДС уже заявили о планах оспорить решение ЦИК в суде, а также призвали своих сторонников к пикету здания комиссии 7 июня.

Досрочные выборы в парламент Молдавии были назначены после того, как в стране разразился политический кризис. После победы на президентских выборах в прошлом году Санду при поддержке проевропейских сил добилась отставки премьер-министра Иона Кику и заблокировала назначение нового кабинета. Этим был спровоцирован роспуск законодательного органа, в котором ПДС контролировала 15 из 101 мандата. Согласно опросам общественного мнения, фаворитами предстоящих выборов выступают ПДС, а также Избирательный блок коммунистов и социалистов, созданный Партией социалистов Республики Молдова и Партией коммунистов Республики Молдова. В целом в законодательный орган могут пройти до пяти-шести партий.