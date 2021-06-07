Словакия планирует разрешить привившимся "Спутником V" иностранцам въезд в страну

ПРАГА, 7 июня. /ТАСС/. Власти Словакии планируют разрешить въезд на территорию республики иностранцам, привившимся от коронавируса российской вакциной "Спутник V". Об этом сообщило в понедельник Словацкое радио.

По его данным, МИД Словакии рекомендует властям признать справки о получении прививок "Спутником V", которые иностранцы представят при въезде в страну.

Как сообщило словацкое информагентство TASR, министр иностранных дел Словакии Иван Корчок заявил, что "республика, скорее всего, будет признавать вакцинацию "Спутником V" у иностранцев". "Предполагаю, что мы будем признавать вакцинацию "Спутником V" [у иностранцев], так как у нас эта вакцина разрешена к применению и ее использует Венгрия", - сказал Корчок.

МИД Словакии уже информировал Венгрию, что власти республики будут признавать выданные Будапештом справки о прививке российской или китайской вакцинами. Данные документы необходимы для поездок в Словакию без необходимости сдачи тестов на коронавирус. При этом в Братиславе отмечают необходимость регистрации "Спутника V" в Европейском агентстве лекарственных средств и Всемирной организации здравоохранения.

В Словакии в понедельник началось применение вакцины "Спутник V". Прививки пока можно сделать в Братиславе и городе Жилина (север страны). С предстоящих выходных вакцинация российским препаратом охватит все восемь краев республики, в каждом из которых для этого создан специальный центр вакцинации.

Европейское агентство лекарственных средств 4 марта сообщило о начале процедуры последовательной экспертизы "Спутника V" в рамках процесса его регистрации в ЕС. Однако сроки завершения экспертизы не ясны до сих пор.

В новость были внесены изменения (16:12 мск) - добавлен комментарий главы МИД Словакии