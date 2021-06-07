СМИ: Байден передумал встречаться с Зеленским из-за отказа Киева от борьбы с коррупцией

ВАШИНГТОН, 7 июня. /ТАСС/. Белый дом рассматривал возможность организации встречи президента США Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским в преддверии российско-американского саммита в Женеве, однако отказался от этой идеи из-за ситуации вокруг "Нафтогаза". Об этом сообщил в понедельник портал Axios со ссылкой на источник в администрации американского президента.

"Ситуация вокруг "Нафтогаза" вызвала обеспокоенность в администрации из-за того, что он [Зеленский] отказывается от антикоррупционных усилий", - сказал собеседник портала.

По данным Axios, телефонный разговор между представителями США и Украины планировался на эту неделю и может состояться уже в понедельник. "Источник, знакомый с действиями США, сообщил, что они уведомили Украину несколько дней назад о том, что проведут телефонный разговор на этой неделе, уже в понедельник", - приводит издание информацию, полученную от анонимного собеседника. Издание не уточнило, на каком уровне пройдет беседа.

Ранее президент Украины в интервью Axios заявил, что готов встретиться с Байденом перед российско-американским саммитом, однако не получал такого предложения.

Ситуация вокруг "Нафтогаза"

Кабмин Украины в конце апреля уволил Андрея Коболева с должности главы компании "Нафтогаз", назначив вместо него и.о. министра энергетики Юрия Витренко. Решение по Коболеву пояснили неудовлетворительными результатами деятельности компании в 2020 году. Правительство также прекратило полномочия независимых членов наблюдательного совета "Нафтогаза" и представителей государства в совете. В компании назвали решение кабмина об увольнении Коболева "юридической манипуляцией", поскольку представление о назначении или увольнении главы правления относится к исключительной компетенции наблюдательного совета. США подвергли критике столько резкое вмешательство государства в работу компании, увидев в нем возможность для коррупции и злоупотреблений.