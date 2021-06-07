ICAN назвала США мировым лидером по расходам на ядерное оружие в 2020 году

ЖЕНЕВА, 7 июня. /ТАСС/. США стали мировым лидером по расходам на ядерное оружие в 2020 году, потратив на него $37,4 млрд - в 4,7 раза больше, чем Россия. Об этом говорится в обнародованном в понедельник докладе Международной кампании по запрещению ядерного оружия (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN).

По ее данным, расходы всех стран на ядерное оружие в 2020 году составили $72,6 млрд, это на 1,4 млрд больше, чем в 2019. В пятерку лидеров, помимо США, вошли Китай, расходы которого составили $10,1 млрд, Россия (8 млрд) Великобритания (6,2 млрд) и Франция (5,7 млрд). По данным авторов доклада, Россия в 2020 году с учетом инфляции потратила на ядерное оружие на $600 млн меньше, чем в предыдущем году.

Президент России Владимир Путин 2 июня 2020 года подписал указ об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания. В соответствии с ним Россия рассматривает ядерное оружие "исключительно как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой".