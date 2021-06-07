Зеленский анонсировал дополнительные "зеленые" налоги для украинской промышленности

КИЕВ, 7 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал принятие в парламенте документов, которые предусматривают введение в стране "зеленых" налогов для промышленности. Таким образом, власти рассчитывают получить средства на улучшение экологической ситуации.

"Парламент должен принять сложный закон, который предусматривает много разных налогов: на железную руду и тому подобное. И там есть очень важный налог - на выбросы, на углекислый газ", - сказал он в понедельник на форуме "Украина 30. Экология".

Кроме того, глава государства признал, что в стране складывается неблагоприятная экологическая ситуация, так как предприятия не перешли на европейские нормы выбросов. По словам президента, сейчас первое место на Украине по уровню загрязнения воздуха занимает Мариуполь, в котором расположены крупные металлургические и другие промышленные предприятия.

Он также пообещал, что страна проведет модернизацию производства в соответствие с европейскими требованиями. "Модернизация промышленности, которой не было на Украине до сих пор, на этот раз состоится. Мы говорим о модернизации крупной промышленности, любой, а не только тепловых электростанций. Но не верьте тому, кто говорит, что можно реформировать <...> за год. Нет, переход на модернизированную промышленность произойдет в течение 10-12 лет", - сказал президент.

"Вот все шаги, которые я считаю реформой: модернизация промышленности и большие налоги на выбросы", - заключил Зеленский.

Ранее Рада дважды провалила законопроект, который предусматривает переход на европейские требования к промышленным выбросам в течение четырех лет. Эта норма подверглась большой критике со стороны европейских ассоциаций и представителей промышленности, которые назвали нереальными такие планы.