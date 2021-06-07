Власти Женевы закрыли до 18 июня два парка, где может пройти саммит России и США

ЖЕНЕВА, 7 июня. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Власти Женевы закрывают с 8 по 18 июня включительно два городских парка - "Ла-Гранж" и "О-Вив", на центральных виллах которых, по сообщениям швейцарских СМИ, может пройти саммит России и США. Закрытие парков подтвердили в понедельник корреспонденту ТАСС в их администрации.

"Да, парк "Ла-Гранж" закрывается по 18 июня, и "О-Вив" тоже", - сообщила представитель администрации. На вопрос о причине такого решения она ответила, что "не имеет об этом понятия".

Ранее швейцарская пресса назвала виллы XVIII века, занимающие центральное положение в примыкающих друг к другу обширных городских парках "Ла-Гранж" и "О-Вив" в качестве возможного места проведения в Женеве 16 июня встречи президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена.

Как сообщила в воскресенье вещательная компания RTS, возле виллы "Ла-Гранж" ранее были замечены "несколько черных автомобилей", а прибывшие на них люди проводили осмотр местности. В свою очередь газета Tribune de Genève информировала в понедельник, что открывшаяся 6 июня в этом парке интерактивная выставка фонда Children Action, посвященная проблемам подросткового возраста, будет работать только для организованных экскурсий школьников с 8 по 11 июня. Она вновь откроется для посетителей только 19 июня.

Парк "Ла-Гранж" - самый большой в Женеве, его площадь более 21 гектара. Парк "О-Вив" имеет площадь 4,5 гектара. Они расположены на левом берегу Женевского озера, на окраине города. В центре обоих парков на возвышенности находятся виллы XVIII века. При этом в "О-Вив" в здании размещены ресторан и гостиница, а в "Ла-Гранж" - городская библиотека.

Городская служба общественного транспорта Женевы информировала в понедельник об изменении движения троллейбусов, следующих по маршрутам 2 и 6, проходящим мимо парков. Она сообщила, что ввиду "международного саммита" будет перекрыто движение между остановками "Пляс О-Вив" и "Женева-Пляж". Причем сделано это по просьбе кантональных властей Женевы. По данным Tribune de Genève, ​автобусное сообщение в этом районе прервано с утра в понедельник.