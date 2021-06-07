СМИ: около 100 человек устроили митинг в Миннеаполисе после гибели темнокожего

НЬЮ-ЙОРК, 7 июня. /ТАСС/. Протесты в связи с гибелью темнокожего в городе Миннеаполис (штат Миннесота) в перестрелке с сотрудниками правоохранительных органов собрали в воскресенье вечером около сотни человек и прошли мирно. Об этом сообщил в понедельник местный телеканал WCCO.

Протестующие собрались в центре города, выкрикивали лозунги, обычно ассоциирующиеся с движением Black Lives Matter ("Жизни темнокожих имеют значение"). Однако они не стали вступать в конфликт с полицией или пытаться громить витрины и поджигать здания, как это случалось во время акций из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда год назад.

Причиной для недовольства на этот раз стала гибель 32-летнего Уинстона Смита, разыскивавшегося после того, как он не явился в суд по делу о незаконном владении огнестрельным оружием. Когда сотрудники правоохранительных органов пришли к нему домой, он достал пистолет и открыл по ним огонь. В последовавшей перестрелке полицейские застрелили Смита.