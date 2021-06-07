Мишель обсудил с Путиным кризис в Белоруссии

БРЮССЕЛЬ, 7 июня. /ТАСС/. Россия может сыграть важную роль в урегулировании кризиса в Белоруссии. Такое мнение председатель Евросовета Шарль Мишель выразил в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным, говорится в заявлении, распространенном в Брюсселе в понедельник по итогам беседы.

"Председатель Европейского совета подтвердил оценку ЕС вынужденной посадки рейса Ryanair белорусскими властями и проинформировал о санкциях, введенных Евросоюзом после инцидента, - поясняется в нем. - Президент Мишель подчеркнул важность того, чтобы власти Белоруссии освободили политических заключенных, прекратили репрессии и насилие и начали инклюзивный национальный диалог. Россия может сыграть важную роль в поддержке мирного урегулирования кризиса".

Ухудшение отношений между Россией и Евросоюзом не отвечает интересам ни одной из сторон, говорится в заявлении. Как отмечается в заявлении, Мишель в разговоре с Путиным "передал позицию Евросовета по отношениям между ЕС и Россией" и напомнил, что в ходе майских дискуссий лидеры стран ЕС в очередной раз осудили действия России, которые Евросоюз считает для себя неприемлемыми. "Отношения между ЕС и Россией находятся на низком уровне. Эта ситуация или ее дальнейшее ухудшение не отвечает интересам ни одной из сторон", - говорится в сообщении.

Глава Евросовета также "подтвердил неизменную поддержку ЕС независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и подчеркнул долю ответственности России за полное выполнение минских соглашений".

Лидеры также обменялись мнениями по Ливии, армяно-азербайджанскому конфликту и другим глобальным вопросам, говорится в заявлении Евросовета.