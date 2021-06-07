В Белоруссии учредили День народного единства

МИНСК, 7 июня. /ТАСС/. Белорусские власти учредили новый государственный праздник - День народного единства, который будет отмечаться 17 сентября, в день начала в 1939 году Польского похода Красной армии. Указ об учреждении нового праздника подписал в понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу главы белорусского государства.

"Этот день стал актом исторической справедливости в отношении белорусского народа, разделенного против его воли в 1921 году по условиям Рижского мирного договора, и навсегда закрепился в национальной исторической традиции", - говорится в сообщении.

Восстановленное в 1939 году единство позволило Белоруссии выстоять в годы Великой Отечественной войны, занять почетное место в международном сообществе, стать одним из соучредителей Организации Объединенных Наций. "Сегодня белорусский народ един в выборе стратегического курса на развитие сильной, суверенной и процветающей страны. Установление Дня народного единства 17 сентября подчеркивает преемственность поколений, незыблемость и самодостаточность белоруской нации и государственности", - заявили в пресс-службе главы белорусского государства.

День народного единства 17 сентября не будет в Белоруссии выходным, отмечается в сообщении агентства.