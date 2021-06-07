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Зеленский проведет телефонный разговор с Байденом 7 июня

Стороны обменяются мнениями по острым вопросам глобальной повестки

КИЕВ, 7 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский проведет телефонный разговор с президентом США Джо Байденом в понедельник. Об этом сообщило в понедельник агентство "РБК-Украина" со ссылкой на советника руководителя офиса президента Украины Михаила Подоляка.

"Сегодня будет телефонный разговор Владимира Зеленского и Джо Байдена, в рамках которого произойдет обмен мнениями по острым вопросам глобальной повестки", - сказал он. По мнению советника, в ходе беседы будут обсуждаться вопросы, касающиеся ситуации на границе с Россией и "в целом по спектру украинско-российских отношений".

Ранее о возможности проведения такого разговора в понедельник сообщил портал Axios со ссылкой на источник в администрации президента США.

Зеленский в интервью Axios заявил, что готов встретиться с Байденом перед встречей с президентом России Владимиром Путиным в Женеве, однако не получал такого предложения. Позднее этот же портал сообщил со ссылкой на источник в Белом доме, что Байден намеревался провести встречу с украинским президентом, но отказался от нее из-за ситуации вокруг "Нафтогаза", когда украинские власти своим решением сменили руководство компании, хотя не имели права делать это.

Теги
УкраинаСШАБайден, Джозеф (Джо)Зеленский, Владимир Александрович
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