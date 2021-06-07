Блинкен: завершение проекта "Северный поток - 2" является, по сути, свершившимся фактом

ВАШИНГТОН, 7 июня. /ТАСС/. Нынешняя американская администрация считает завершение строительства трубопровода "Северный поток - 2", по сути, свершившимся фактом и поэтому теперь ведет с германскими властями переговоры о возможных дальнейших шагах, касающихся экспорта Россией природного газа в Европу и обеспечения интересов Украины. Об этом сообщил в понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен.

"В практическом плане физическое завершение строительства трубопровода было, мне кажется, свершившимся фактом", - сказал шеф американской дипломатии, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

"Теперь Германия пришла за стол [переговоров]. И мы активно с ней взаимодействуем, чтобы изучить, что может и, на мой взгляд, должно быть сделано, чтобы <...> гарантировать, что транзитные платежи, которые Украина может на каком-то этапе в будущем потерять вследствие того, что этот трубопровод ("Северный поток - 2") пойдет в обход Украины, могут сохраниться. Что устранена способность России использовать [природный] газ как инструмент принуждения или оружие против Украины или кого бы то ни было еще. Есть пути добиться этого", - заявил Блинкен.

Он также предупредил, что США потенциально сохраняют возможность пересмотреть свое решение не вводить санкции в отношении компании Nord Stream 2 AG, являющейся оператором проекта строительства трубопровода "Северный поток - 2". "Это исключение [из применения санкций] может быть отозвано", - сказал глава внешнеполитического ведомства США.

Блинкен подтвердил 19 мая, что Вашингтон отказался от введения санкций в отношении Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига. По словам шефа американской дипломатии, это решение отвечает национальным интересам США. При этом Вашингтон решил применить ограничительные меры против ряда российских участников сооружения газопровода.

О проекте

Вашингтон открыто выступает против строительства трубопровода "Северный поток - 2" и прилагает активные усилия, нацеленные на блокирование этого проекта в первую очередь в целях нанесения удара по интересам Москвы и оказания поддержки Украине как стране, через которую транзитом в Европу следует российский природный газ. Кроме того, многие эксперты указывают, что США пытаются "продавить" таким образом поставки на европейский рынок своего сжиженного природного газа, который значительно дороже российского трубопроводного. Принятое в США в минувшие несколько лет законодательство предусматривает возможность применения односторонних ограничительных мер среди прочего в отношении фирм, участвующих в реализации проекта "Северный поток - 2".

Последний предполагает сооружение двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Пропускная способность каждой из двух ниток - 27,5 млрд куб. м в год. Новый газопровод удвоит мощность первого "Северного потока", маршрут которого в основном и повторит. Единственным акционером Nord Stream 2 AG является "Газпром".