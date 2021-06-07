Блинкен: США создадут коалицию для наказания стран, укрывающих хакеров

ВАШИНГТОН, 7 июня. /ТАСС/. США в рамках стратегии по борьбе с кибератаками намерены создать международную коалицию по привлечению к ответственности стран, укрывающих, по мнению Вашингтона, хакеров. Об этом заявил в понедельник госсекретарь Энтони Блинкен, выступая в ходе слушаний комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса.

"Правительство США работает над выработкой стратегии по противодействию вирусам-вымогателям, чтобы лучше защитить наши сети. Это подразумевает тесную работу с частным сектором, - сказал он. - Это включает создание международной коалиции для привлечения к ответственности тех стран, которые укрывают причастных к атакам вирусов-вымогателей".

"Президент США Джо Байден в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным [16 июня в Женеве] ясно заявит, что страны не должны иметь отношение к укрывательству [хакеров]", - отметил Блинкен.

В начале мая злоумышленники из группировки DarkSide взломали системы американской трубопроводной компании Colonial Pipeline. По утверждению американских спецслужб, DarkSide может базироваться на территории РФ или Восточной Европы, но не связана с каким-либо правительством. Атака на компьютерные сети американской мясоперерабатывающей компании JBS была произведена 31 мая. По сообщению пресс-службы Белого дома, компания считает, что за нападением стоит преступная организация, находящаяся, вероятно, в России.

Президент России Владимир Путин назвал эти обвинения нелепыми и смешными и предположил, что такая ситуация могла быть спровоцирована для разжигания разногласий в преддверии его встречи с президентом США Джо Байденом, которая запланирована на 16 июня в Женеве.