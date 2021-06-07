МИД Франции призвал продолжать усилия в "нормандском формате" по урегулированию на Украине

ПАРИЖ, 7 июня. /ТАСС/. Франция выступает за продолжение усилий в "нормандском формате" для урегулирования ситуации на Украине. Об этом сообщили в понедельник в МИД Франции по итогам телефонных переговоров главы французского внешнеполитического ведомства Жан-Ива Ле Дриана с его коллегами из России и ФРГ Сергеем Лавровым и Хайко Маасом.

"Министр напомнил о сильной обеспокоенности Франции в связи с ухудшением ситуации с безопасностью на Украине на линии соприкосновения сторон и о необходимости усилий всех в осуществлении режима прекращения огня", - отметили в министерстве. "Жан-Ив Ле Дриан призвал российского коллегу полностью поддержать эту задачу. Он напомнил о приверженности Парижа суверенитету и территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ", - подчеркнули в ведомстве.

"Ле Дриан также подчеркнул важность продолжения усилий в рамках "нормандского формата", чтобы прийти к мирному решению конфликта на Украине и обеспечить полное выполнение минских соглашений", - указали в МИД. "Министр отметил ответственность России для достижения этой цели, а также важность избегать любых шагов, которые могут усилить напряженность, возникшую после передвижения российских войск в апреле", - добавили во внешнеполитическом ведомстве. В этом контексте французская сторона подчеркивает "важность обеспечения в рамках венских договоренностей принципа прозрачности при передвижении и учениях войск".

"Нормандский формат" существует с июня 2014 года. Тогда на праздновании 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялись пять встреч на высшем уровне, последняя - 9 декабря 2019 года в Париже.

Ситуация в Армении и Азербайджане

Франция в тесной координации с РФ намерена продолжать усилия по деэскалации напряженности между Азербайджаном и Арменией. "Жан-Ив Ле Дриан подчеркнул стремление Франции содействовать деэскалации напряженности в отношениях Армении и Азербайджана и урегулированию вопросов, связанных с конфликтом между двумя странами минувшей осенью", - указали в МИД. "Ле Дриан напомнил решимость Франции продолжать с этой целью в тесной координации с Россией деятельность сопредседателей минской группы ОБСЕ, в число которых входят также США", - подчеркнули в министерстве.

Глава МИД Франции призвал Баку и Ереван к максимальной сдержанности в своих отношениях.