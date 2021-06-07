Блинкен примет участие в саммите США и РФ в Женеве

ВАШИНГТОН, 8 июня. /ТАСС/. Госсекретарь Энтони Блинкен будет в составе американской делегации на встрече президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина в Женеве. Об этом говорится в распространенном в понедельник письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

Блинкен "примет участие в двусторонней встрече президента Байдена с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Женеве", отметил дипломат.

Прайс также подчеркнул, что Блинкен вместе с Байденом посетит Великобританию, где примет участие в саммите Группы семи в курортном городке Карбис-Бэй на атлантическом побережье полуострова Корнуолл. Госсекретарь также "будет сопровождать президента на саммите НАТО 14 июня и саммите США - ЕС 15 июня, которые пройдут в Брюсселе", подчеркнул официальный представитель американского внешнеполитического ведомства.

Как сообщили ранее Кремль и Белый дом, встреча Путина и Байдена состоится 16 июня в Женеве. По свидетельству пресс-службы российского лидера, президенты обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов. Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность президента США.

Поездка в Женеву станет первым зарубежным визитом российского лидера с января 2020 года, когда он посетил Израиль и Палестину.