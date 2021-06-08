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Источник: власти США не предъявляли каких-либо обвинений членам КСОРС

Портал The Daily Beast ранее заявил, что ФБР проводит расследование в отношении Координационного совета организаций российских соотечественников и опросило уже десятки людей, провело обыски в домах и офисах
© Валерий Шарифулин/ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 8 июня. /ТАСС/. Власти США не задерживали и не предъявляли обвинений кому-либо в составе Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС). Об этом сообщил ТАСС в понедельник источник в этой организации.

Информационный портал The Daily Beast ранее выступил с утверждением со ссылкой на источники, что Федеральное бюро расследований (ФБР) США проводит расследование в отношении КСОРС и опросило уже десятки связанных с организацией людей, проведя обыски в домах и офисах.

Источник в организации уточнил ТАСС, что "никого из состава КСОРС США не задерживали и ни в чем не обвиняли". По словам собеседника агентства, "КСОРС США продолжает свою работу".

Согласно приведенной порталом версии, в ФБР не исключают того, что КСОРС может использоваться российской стороной в качестве "мягкой силы" для распространения влияния. В ФБР на запрос ТАСС с просьбой уточнить, соответствуют ли действительности приведенные в публикации The Daily Beast утверждения, ответили: "У ФБР нет комментариев. Наша общая практика состоит в том, чтобы не подтверждать и не опровергать наличие каких-либо конкретных расследований".

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