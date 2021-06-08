В КНР сравнили версию создания COVID с заявлениями об оружии массового уничтожения в Ираке

ВАШИНГТОН, 8 июня. /ТАСС/. Утверждения о появлении нового коронавируса в лаборатории Китая ничем не отличаются от прозвучавших около 20 лет назад заявлений о том, что Ирак якобы обладает оружием массового уничтожения (ОМУ). Такое мнение высказал в Twitter пресс-секретарь китайского посольства в США Лю Пэнъюй.

"Происхождение COVID-19 является научным вопросом и должно коллективно изучаться учеными всего мира, а не политизироваться. Любые выводы должны быть сделаны в соответствии с процедурами ВОЗ и на основе научно обоснованных методов", - подчеркнул дипломат.

По его словам, "кампания политизации изучения происхождения [коронавируса] и дискредитации Китая ничем не отличается от лжи о наличии у Ирака оружия массового уничтожений".

5 февраля 2003 года на заседании СБ ООН госсекретарь США Колин Пауэлл в качестве доказательства наличия в Ираке ОМУ продемонстрировал пробирку с белым порошком. В ней якобы находились образцы химического оружия, обнаруженного в Ираке, что, по мнению главы Госдепартамента, являлось обоснованием необходимости военной операции против Багдада.

Россия не сочла продемонстрированную Пауэллом пробирку доказательством наличия у Ирака ОМУ. В результате голосование в СБ ООН по резолюции, позволяющей использовать военную силу против Ирака, не состоялось. Тем не менее США и Великобритания начали военную операцию в этой стране, но без санкции международного сообщества. Химоружия в Ираке найдено не было.

О происхождении COVID

Эксперты Всемирной организацией здравоохранения, побывавшие в китайском Ухане, где в декабре 2019 года впервые была зафиксирована вспышка вызываемого коронавирусом заболевания, пришли к выводу, что наиболее вероятной версией распространения опасной инфекции является передача вируса от диких животных через промежуточное звено. По их мнению, вирус мог сначала распространиться среди одной популяции животных, которая послужила естественным резервуаром, в котором коронавирус мутировал, преодолел межвидовой барьер и стал способен заражать людей. Но эта версия изначально была скептическим воспринята в США, где потребовали проведения дополнительного и более детального исследования, а от Пекина - большей открытости и содействия в проведении этих изысканий.

В конце мая президент США Джо Байден поручил спецслужбам страны "вновь удвоить усилия" с целью изучения всех имеющихся данных о происхождении нового коронавируса и подготовить для него через 90 дней новый отчет по COVID-19. Пока, как было заявлено Белым домом, американское разведывательное сообщество не располагает достаточной информацией, чтобы с уверенностью сказать, с чего началось распространение нового коронавируса: с контакта человека с инфицированным животным или с инцидента в лаборатории.