Столтенберг обсудил с Байденом отношения с Россией

ВАШИНГТОН, 8 июня. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент США Джо Байден обсудили отношения с Россией на состоявшейся в понедельник в Вашингтоне встрече. Об этом генсек Североатлантического альянса сообщил по завершении переговоров журналистам, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

"Мы также обсудили Россию. И мы согласны с двойственным подходом: нам нужны сдерживание и оборона, но также диалог с Россией", - заявил Столтенберг.

Он уклонился от прямого ответа на просьбу уточнить, состоится ли заседание Совета Россия - НАТО в преддверии предстоящего саммита альянса в Брюсселе.

Столтенберг сообщил, что обсудил с Байденом проблематику контроля над вооружениями, а также приветствовал продление на пять лет российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).

"Я приветствую продление нового ДСНВ. Союзники по НАТО были и остаются на переднем плане глобального контроля над вооружениями и контроля над ядерным оружием. Мы [с Байденом] обсудили важность контроля над вооружениями, а также говорили о России", - отметил Столтенберг, отвечая на вопрос ТАСС.