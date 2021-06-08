Канада считает необоснованными санкции России в отношении девяти граждан страны

ОТТАВА, 8 июня. /ТАСС/. Правительство Канады считает необоснованными и неприемлемыми санкции России в отношении девяти канадских граждан. Об этом в понедельник корресподенту ТАСС заявили в канадском МИД.

"Нам известно о решении РФ запретить девяти канадцам въезд в Россию в ответ на санкции, введенные Канадой 24 марта, - пояснили в министерстве. - Санкции России против граждан Канады, в том числе членов правительства, неприемлемы и не обоснованы".

Ранее в понедельник РФ запретила въезд в страну девятерым гражданам Канады за антироссийский курс.