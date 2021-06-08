{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Канада считает необоснованными санкции России в отношении девяти граждан страны

Москва ранее запретила въезд девятерым гражданам Канады за антироссийский курс
© EPA-EFE/ROMAN PILIPEY

ОТТАВА, 8 июня. /ТАСС/. Правительство Канады считает необоснованными и неприемлемыми санкции России в отношении девяти канадских граждан. Об этом в понедельник корресподенту ТАСС заявили в канадском МИД.

На эту тему

"Нам известно о решении РФ запретить девяти канадцам въезд в Россию в ответ на санкции, введенные Канадой 24 марта, - пояснили в министерстве. - Санкции России против граждан Канады, в том числе членов правительства, неприемлемы и не обоснованы".

Ранее в понедельник РФ запретила въезд в страну девятерым гражданам Канады за антироссийский курс.

Теги
КанадаРоссия
Президент Эквадора отправится на операцию в США
После медицинского вмешательства политик сможет отказаться от использовании трости при ходьбе. Лассо повредил позвоночник в ходе паломничества в Испанию в 2013 году
Читать полностью