CNN: адвокат Трампа добивался от Киева расследования вмешательства Украины в выборы в США

НЬЮ-ЙОРК, 8 июня. /ТАСС/. Рудольф Джулиани, который был личным адвокатом 45-го президента США Дональда Трампа, добивался от властей Украины начала расследования вмешательства этой страны в американские электоральные процессы. Об этом сообщил в понедельник телеканал CNN.

На его сайте опубликована часть датируемой 2019 годом записи беседы Джулиани с Андреем Ермаком, который в то время являлся помощником президента Украины Владимира Зеленского. В разговоре Джулиани заостряет внимание на том, что "во время выборов 2016 года [в США] была определенная деятельность на Украине", в которую "были вовлечены украинские официальные лица". К ним, как настаивал экс-адвокат Трампа, обращались представители посольства США в Киеве и другие американские чиновники с просьбой найти информацию, компрометирующую Трампа и Пола Манафорта. Последний был руководителем избирательного штаба республиканца перед президентскими выборами 2016 года.

Джулиани утверждал, что получил эти сведения "от надежного следователя". Как отмечает телеканал, в 40-минутной записи есть фрагмент того, как экс-адвокат Трампа просит начать на Украине расследование в отношении Джо Байдена. Он на президентских выборах 2020 года в США был кандидатом в президенты от демократов и главным соперником Трампа. Байден одержал победу на выборах и возглавляет сейчас американскую администрацию.

Джулиани в разговоре якобы подчеркивал, что Зеленскому следует назначить "честного прокурора", который бы провел соответствующие расследования. "Кому-то на Украине следует взяться за это всерьез", - отмечал экс-адвокат Трампа. Он заявлял, что готов переговорить с американским лидером, чтобы "устранить непонимание" между Киевом и Вашингтоном. Джулиани заверял, что это будет способствовать улучшению отношений между Украиной и США.

Джулиани оказался в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне в сентябре 2019 года начался громкий скандал из-за утверждений об оказании Трампом во время телефонного разговора давления на Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. Высказывались предположения, что американский лидер при содействии Джулиани добивался от своего украинского коллеги начала расследования действий сына Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи.

Палата представителей Конгресса США, находившаяся под контролем Демократической партии, в 2019 году объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа, который в итоге был оправдан.