СМИ: Белый дом считает, что Киев неверно истолковал слова Байдена об Украине в НАТО

ВАШИНГТОН, 8 июня. /ТАСС/. Киев в понедельник неверно истолковал слова президента США Джо Байдена об идее вступления Украины в НАТО. Об этом сообщили информационному порталу Axios в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома.

Как пояснил портал, Белый дом и украинское правительство "изначально опубликовали противоречивые" заявления по итогам состоявшегося в понедельник телефонного разговора президентов США и Украины. Согласно версии Киева, глава вашингтонской администрации "подчеркнул <...> важность предоставления украинскому государству Плана действий по членству в НАТО".

Белый дом отрицает, что Байден высказался в поддержку такого шага во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским. "Украина превратно восприняла заявление и внесла правку", - сообщили Axios в СНБ. В скорректированном в понедельник вечером сообщении украинского правительства говорится, что "Зеленский отметил важность предоставления украинскому государству Плана действий по членству в альянсе".

При этом, как отмечает портал, Белый дом отказался комментировать, поддерживает ли Байден идею предложить Украине План действий по членству в НАТО в этом году.

В Белом доме пока не ответили на просьбу корреспондента ТАСС прокомментировать случившееся.

О вопросе членства Украины в НАТО

В феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки в конституцию, закрепляющие стремление страны в НАТО с формулировкой о "необратимости евроатлантического курса Украины". Обеспечение к 2020 году полной совместимости Вооруженных сил Украины с армиями стран НАТО закреплено в принятой в 2015 году новой военной доктрине страны. Ранее Украине был предоставлен статус партнера НАТО с расширенными возможностями.

В апреле 2021 года Зеленский заявлял, что ждет от Запада более последовательной поддержки стремления страны стать частью альянса. Президент Польши Анджей Дуда ранее заявил, что этот вопрос будет обсуждаться на предстоящем в июне саммите НАТО. При этом Киев не был приглашен на саммит альянса, который пройдет 14 июня в Брюсселе.