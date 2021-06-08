{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: Белый дом считает, что Киев неверно истолковал слова Байдена об Украине в НАТО

Портал Axios при этом отметил, что Белый дом отказался комментировать, поддерживает ли президент США Джо Байден идею предложить Украине План действий по членству в НАТО в 2021 году
Белый дом США EPA-EFE/Samuel Corum / POOL
Описание
Белый дом США
© EPA-EFE/Samuel Corum / POOL

ВАШИНГТОН, 8 июня. /ТАСС/. Киев в понедельник неверно истолковал слова президента США Джо Байдена об идее вступления Украины в НАТО. Об этом сообщили информационному порталу Axios в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома.

На эту тему

Как пояснил портал, Белый дом и украинское правительство "изначально опубликовали противоречивые" заявления по итогам состоявшегося в понедельник телефонного разговора президентов США и Украины. Согласно версии Киева, глава вашингтонской администрации "подчеркнул <...> важность предоставления украинскому государству Плана действий по членству в НАТО".

Белый дом отрицает, что Байден высказался в поддержку такого шага во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским. "Украина превратно восприняла заявление и внесла правку", - сообщили Axios в СНБ. В скорректированном в понедельник вечером сообщении украинского правительства говорится, что "Зеленский отметил важность предоставления украинскому государству Плана действий по членству в альянсе".

При этом, как отмечает портал, Белый дом отказался комментировать, поддерживает ли Байден идею предложить Украине План действий по членству в НАТО в этом году.

В Белом доме пока не ответили на просьбу корреспондента ТАСС прокомментировать случившееся.

О вопросе членства Украины в НАТО

В феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки в конституцию, закрепляющие стремление страны в НАТО с формулировкой о "необратимости евроатлантического курса Украины". Обеспечение к 2020 году полной совместимости Вооруженных сил Украины с армиями стран НАТО закреплено в принятой в 2015 году новой военной доктрине страны. Ранее Украине был предоставлен статус партнера НАТО с расширенными возможностями.

В апреле 2021 года Зеленский заявлял, что ждет от Запада более последовательной поддержки стремления страны стать частью альянса. Президент Польши Анджей Дуда ранее заявил, что этот вопрос будет обсуждаться на предстоящем в июне саммите НАТО. При этом Киев не был приглашен на саммит альянса, который пройдет 14 июня в Брюсселе.

Теги
УкраинаСША
Ситуация на Корейском полуострове
В Китае заявили о готовности активизировать диалог с РФ по проблеме Корейского полуострова
В МИД КНР назвали прагматическое сотрудничество Пекина и Москвы для урегулирования этой ситуации "важной составляющей всеобъемлющего партнерства двух стран в новую эпоху"
Читать полностью