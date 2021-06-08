СМИ: состав нового кабмина Израиля вынесут на утверждение парламента 13 июня

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 июня. /ТАСС/. Спикер Кнессета (парламента Израиля) Ярив Левин решил во вторник, что состав сформированного лидером партии "Еш атид" Яиром Лапидом правительства по итогам выборов 23 марта будет вынесен на утверждение парламента 13 июня. Об этом сообщает государственная израильская радиостанция Kan.

По ее данным, если состав кабмина будет утвержден парламентом, правительство в тот же день будет приведено к присяге и будет избран новый спикер Кнессета. Коалиционные соглашения между входящими в правительство партиями будут подписаны в окончательном виде только перед голосованием в парламенте, указывает Kan. Это вызвано тем, что стороны еще продолжают переговоры о разделе портфелей в ключевых парламентских комиссиях, отмечает радиостанция.

2 июня, за полчаса до истечения срока своего мандата на формирование кабмина, Лапид проинформировал президента Израиля Реувена Ривлина о том, что ему удалось сформировать коалицию по итогам выборов 23 марта. В правительство вошли партии "Еш атид" Лапида, "Ямина" Нафтали Беннета, "Кахоль-Лаван" министра обороны Бени Ганца, "Наш дом - Израиль" Авигдора Либермана, "Новая надежда", левые партии "Авода", "Мерец" и арабская "Раам". Беннет, если кабмин будет утвержден Кнессетом, станет на первые два года премьер-министром, а Лапид будет альтернативным премьер-министром и сменит Беннета на посту после истечения его срока.

5 мая Ривлин поручил сформировать правительственную коалицию по итогам выборов 23 марта Лапиду после того, как с этой задачей за отведенные ему 28 дней не справился нынешний премьер Биньямин Нетаньяху. Ему первому было предоставлено право на попытку, так как его партия "Ликуд" набрала больше всех мест в Кнессете по итогам подсчета голосов.

Нетаньяху руководит правительством Израиля бессменно с 2009 года и будет премьером до момента присяги нового кабмина. Все вместе восемь партий, входящих в коалицию Лапида - Беннета, контролируют минимальное большинство в 61 из 120 парламентских мандатов, а отказ одного или двух депутатов от голосования в поддержку списка министров может привести к тому, что коалиция не пройдет, а в Израиле через 90 дней состоятся пятые за два с половиной года парламентские выборы, отмечает Kan.