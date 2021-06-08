{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Польский МиГ-29 по ошибке обстрелял летевший с ним в паре истребитель

Пилот не пострадал и сумел посадить машину

ВАРШАВА, 8 июня. /ТАСС/. Истребитель МиГ-29 ВВС Польши во время учений по ошибке обстрелял летевший с ним в паре такой же самолет. Об этом во вторник сообщил интернет-портал onet.pl со ссылкой на Министерство национальной обороны Польши.

В результате второй МиГ-29 получил серьезные повреждения. Пилот не пострадал и сумел посадить машину. Обстрел велся из 30-мм авиационной пушки. По предварительным данным, попавший под огонь истребитель не подлежит ремонту, поскольку были повреждены важные элементы конструкции фюзеляжа.

Сообщается, что обстоятельства инцидента рассматривает Государственная комиссия по расследованию авиапроисшествий.

Теги
Польша
МИД КНР подтвердил намерение Китая принять закон о контрмерах в ответ на санкции Запада
Китайский парламент совместно с несколькими компетентными ведомствами КНР "внимательно изучают законопроект о контрмерах в связи с иностранными санкциями"
Читать полностью