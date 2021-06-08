В Пакистане заявили, что не намерены предоставлять США военные базы

ИСЛАМАБАД, 8 июня. /ТАСС/. Пакистан не будет предоставлять США военные базы на своей территории на фоне вывода иностранных войск из Афганистана. Об этом во вторник заявил министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши, комментируя информацию газеты The New York Times о переговорах между Вашингтоном и Исламабадом по теме предоставления американским спецслужбам "опорной" базы для отслеживания ситуации в Афганистане и проведения контртеррористических операций.

"О том, чтобы предоставить им [американцам] базы, не может быть и речи, - цитирует министра телеканал Geo TV. - Мы должны учитывать собственные интересы".

Президент США Джо Байден 14 апреля 2021 года объявил о планах начать вывод американских войск из Афганистана в мае и завершить его к 11 сентября 2021 года, хотя прежняя администрация во главе с Дональдом Трампом подписала в феврале 2020 года в Дохе мирное соглашение с движением "Талибан" (запрещено в РФ), согласно которому Вашингтон обязался вывести свои войска, равно как и войска союзников, к 1 мая 2021 года. Такое отступление от достигнутых договоренностей вызвало резкое недовольство со стороны талибов, фактически заявивших о том, что в этом случае они считают себя свободными от взятых на себя по Дохийскому соглашению обязательств. В соответствии с мирным соглашением талибы обязались "не сотрудничать с группами или отдельными лицами, угрожающими безопасности Соединенных Штатов или их союзников", чем и был обусловлен вывод американских войск.