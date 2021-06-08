Лукашенко заявил, что вопрос обеспечения ВС Белоруссии современным вооружением стоит остро

МИНСК, 8 июня. /ТАСС/. Вопрос обеспечения белорусских вооруженных сил современным вооружением в силу сложившихся обстоятельств сейчас стоит очень остро. Об этом заявил во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с заместителем премьер-министра Юрием Назаровым и председателем Госкомвоенпрома Дмитрием Пантусом.

По словам Лукашенко, которые приводит агентство БелТА, "в силу сложившихся обстоятельств" "очень остро стоит вопрос обеспечения" белорусских ВС "современным вооружением". "Именно теми видами вооружения, которые нужны для силовых структур", - подчеркнул президент.

Глава государства также отметил, что Белоруссия должна быть обеспечена стрелковым оружием собственного производства на случай возникновения вооруженного конфликта. "Мы не собираемся кого-то побеждать. Мы должны нанести неприемлемый ущерб противнику и должны защитить сами себя и свои семьи, - приводит слова Лукашенко БелТА. - Без своего стрелкового оружия... Если, не дай бог, какой-то конфликт, война, каждая семья, территориальные органы должны быть вооружены всем комплексом стрелкового оружия. Тогда враг, противник будет понимать, что с нами лучше не связываться".

Президент отметил, что белорусы "должны минимум оружия производить у себя". "Потому что всякое может случиться и надеяться на заморского какого-то дядю, что нам привезут оружие, не стоит. Надо иметь свое", - подчеркнул Лукашенко.

Он также спросил, как продвигается разработка других перспективных видов вооружений, в частности ракет для реактивной системы залпового огня "Полонез". Еще одной темой доклада стало участие предприятий ВПК Белоруссии в 10-й Международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2021, которая пройдет в конце июня в Минске.

Санкции Запада

По мнению президента Белоруссии, санкции Запада в отношении республики не повлияют на работу военно-промышленного комплекса (ВПК) страны.

"Наш ВПК не имеет таких разветвленных связей с теми, кто угрожает нам санкциями. Мы не имеем прочно связанных и взаимозависимых контактов с Америкой, Евросоюзом", - сказал президент. Как подчеркнул Лукашенко, с теми, с кем белорусы сотрудничают "в области создания вооружения, у страны хорошие отношения".

Он отметил, что ВПК вносит приличный вклад в экономику Белоруссии, при этом оборонный сектор - это самые высокотехнологичные производства, сравнимые только с космическими и атомными технологиями. "Без продвинутых технологий невозможно создать современное оружие", - добавил он.

По словам Пантуса, работа военно-промышленного комплекса и оборонного сектора экономики идет в особой обстановке. "Коллективный Запад постоянно нагнетает обстановку вокруг Беларуси. Но надо отметить, что, несмотря на то, что официально четыре предприятия Госкомвоенпрома входят в пакет санкций, исторически все предприятия оборонного сектора экономики всегда находились под давлением", - сказал он. Как заметил Лукашенко, это "естественно, ведь никто не согласится с тем, что где-то какая-то Беларусь будет вооружаться, да еще и собственное оружие будет производить".

"Зачастую это даже открытая зависть к достижениям военно-промышленного комплекса Республики Беларусь", - заявил председатель Госкомвоенпрома.