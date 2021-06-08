СМИ: Варшава пытается согласовать консультации с Байденом перед его встречей с Путиным

ВАРШАВА, 8 июня. /ТАСС/. Польские власти пытаются договориться о проведении встречи президента республики Анджея Дуды с американским лидером Джо Байденом перед его встречей с президентом РФ Владимиром Путиным, запланированной на 16 июня. Об этом сообщила во вторник газета Rzeczpospolita.

По ее информации, Польша "добивается консультаций с Байденом перед встречей США - Россия 16 июня".

Издание приводит данные из "нескольких независимых источников", которые "подтверждают, что американский президент не предупредил ни Польшу, ни Украину перед тем, как 19 мая огласить, что он не намерен продолжать блокаду строительства "Северного потока - 2".

Как пишет Rzeczpospolita, в Варшаве опасаются, что этот шаг станет определяющим для подхода администрации Байдена к Польше и другим странам Восточной Европы. Лучшим способом успокоить опасения Польши называется "личная встреча Анджея Дуды с Байденом по случаю саммита НАТО в Брюсселе 14 июня, за два дня до переговоров в Женеве лидеров США и России", однако пока у американского президента запланирована только встреча с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.

Как подчеркивает польское издание, Байден на протяжении нескольких месяцев ни разу не говорил с Дудой по телефону. Такое положение вещей в Варшаве называют "охлаждением отношений" и "напряженностью".

Как сообщили ранее Кремль и Белый дом, встреча Путина и Байдена состоится в Женеве 16 июня. По информации пресс-службы главы российского государства, президенты обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов. Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность президента США.