Посол ОАЭ в России: Абу-Даби оценивает "Спутник V" как очень эффективную вакцину

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Российская вакцина "Спутник V" доказала свою высокую эффективность и безопасность в результате исследований, проводившихся в ОАЭ. Об этом сообщил ТАСС посол ОАЭ в РФ Мухаммед Ахмед аль-Джабер.

"В последней фазе испытаний и клинических исследований эффективность вакцины "Спутник V" составила 91,4%, в то время как ее эффективность против критических случаев заражения вирусом составляет 100%", - сказал он.

Решение зарегистрировать "Спутник V" в ОАЭ, отметил посол, было принято после того, как результаты исследований показали, что вакцина вызвала эффективную реакцию, генерируя антитела к вирусу, и что она безопасна в использовании и полностью соответствует нормам и законам.

По его словам, ОАЭ также внесли вклад в рамках третьего этапа клинических испытаний российской вакцины, в котором приняли участие более тысячи добровольцев, получивших первую дозу под контролем министерства здравоохранения и общественной защиты и департамента здравоохранения в Абу-Даби. "Россия и ОАЭ с первых дней эпидемии подчеркивали важность совместных усилий по борьбе с распространением коронавируса, включая регистрацию российской вакцины "Спутник V" в ОАЭ, которая прошла клинические испытания в стране с участием более тысячи волонтеров", - подчеркнул дипломат.

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" была зарегистрирована в ОАЭ 21 января.