Минобороны Азербайджана заявило о задержании армянского военного, проникшего через границу

БАКУ, 8 июня. /ТАСС/. Министерство обороны Азербайджана заявило о задержании во вторник военнослужащего Вооруженных сил Армении, который, по данным Баку, входил в состав диверсионной группы, проникшей на азербайджанскую территорию для установки мин. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте оборонного ведомства республики.

"8 июня на Лачинском участке армяно-азербайджанской государственной границы разведывательно-диверсионная группа вооруженных сил Армении, воспользовавшись неблагоприятными погодными условиями, проникла на нашу территорию", - сообщает Минобороны Азербайджана. "В результате бдительности подразделений Азербайджанской Армии, дислоцированных на этом направлении, был задержан член группы, военнослужащий Артур Картанян. Остальные члены группы отступили и покинули территорию", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

"Согласно предварительному расследованию, задачей разведывательно-диверсионной группы противника было минирование наших территорий", - заявляет Минобороны Азербайджана. Оно добавляет, что в настоящее время уточняются данные о задержанном.

Ситуация на армяно-азербайджанской границе в районе Гегаркуникской и Сюникской областей остается напряженной с 12 мая. 27 мая Азербайджан заявил о взятии в плен шестерых военнослужащих Армении при попытке перейти границу для совершения диверсии. Армянская сторона подтвердила факт пленения военнослужащих, но подчеркнула, что те занимались в этот момент инженерными работами в приграничной зоне Гегаркуникской области Армении. И.о. премьера страны Никол Пашинян назвал случившееся похищением армянских военных, Ереван обратился в ЕСПЧ.