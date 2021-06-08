Советник премьера Великобритании по нацбезопасности прибыл в Москву для переговоров

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Советник премьер-министра Великобритании по национальной безопасности Стивен Лавгроув находится в Москве с однодневным рабочим визитом для переговоров с российскими коллегами. Об этом сообщил ТАСС во вторник в британском посольстве в Москве.

"Сэр Стивен Лавгроув, советник по национальной безопасности Великобритании, сегодня в Москве для того, чтобы встретиться со своими российскими коллегами и обсудить вопросы, представляющие взаимный интерес. Очень важно поддержать каналы коммуникации между двумя странами открытыми", - сказал собеседник агентства.

"Визит рассчитан на один день", - добавили в посольстве.

Лавгроув был назначен на пост советника британского премьер-министра по национальной безопасности в январе этого года. В мае в Вашингтоне он провел консультации со своим американским коллегой Джейком Салливаном. Тогда Россия стала одной из центральных тем встречи.