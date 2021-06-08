Офис Зеленского отрицает разногласия с США, несмотря на инцидент с правкой пресс-релиза

КИЕВ, 8 июня. /ТАСС/. Офис президента Украины Владимира Зеленского подтвердил, что поправки в пресс-релиз по итогам его телефонной беседы с президентом США Джо Байденом были внесены после консультаций с американской стороной. Об этом заявил в опубликованном во вторник комментарии агентству УНИАН советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк.

При этом Подоляк отверг наличие разногласий между Киевом и Вашингтоном по вопросу о перспективе членства Украины в НАТО, несмотря на то, что офису украинского президента пришлось исключить из пресс-релиза слова о поддержке Байденом предоставления Украине Плана действий по членству (ПДЧ) в Североатлантическом альянсе. "Пожалуйста, абсолютно не нужно искать что-то темное там, где светло. Разговор между двумя президентами был максимально доверительным, предметным и с вполне конкретными определениями тех или иных рисков", - заявил советник главы офиса президента Украины.

"Именно поэтому важно было обозначить общность позиций и общность оценок сразу по факту разговора. Передать, скажем так, атмосферу двухстороннего тет-а-тета. А уже чуть позже, как это принято, начались консультации сторон по уточнению именно дипломатических формулировок", - рассказал Михаил Подоляк. "На мой взгляд, абсолютно рабочий формат и абсолютно адекватные правки. Нет никаких существенных итоговых разногласий и близко", - считает он.

По утверждению Подоляка, первичное заявление украинской стороны после телефонной беседы Зеленского и Байдена, естественно, делалось, "исходя из общей атмосферы разговора президентов и прозвучавших устных формулировок", в том числе в том, что касается последующей возможной логистики вступления Украины в НАТО.

По итогам состоявшегося в понедельник телефонного разговора Белый дом и офис президента Украины изначально опубликовали разные варианты заявления. Так, согласно версии украинской стороны, глава вашингтонской администрации "подчеркнул <...> важность предоставления украинскому государству Плана действий по членству в НАТО". Как заявили после этого в Совете национальной безопасности Белого дома, "Украина превратно истолковала заявление и внесла исправление в запись". При этом Вашингтон не стал уточнять, поддерживает ли Байден в принципе идею предложить Украине План действий по членству в НАТО в этом году. Вслед за этим в Киеве вынуждены были внести изменения в уже опубликованный ими вариант текста. Теперь там говорится, что "Зеленский отметил важность предоставления украинскому государству Плана действий по членству в альянсе".

Зеленский в опубликованном во вторник комментарии изданию "Украинская правда" заявил, что он считает несущественным факт исправления его офисом текста заявления после состоявшегося 7 июня телефонного разговора с Байденом.