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Макрону дали пощечину во время общения с гражданами

Два человека задержаны
Президент Франции Эммануэль Макрон Philippe Desmazes, Pool via AP
Описание
Президент Франции Эммануэль Макрон
© Philippe Desmazes, Pool via AP

ПАРИЖ, 8 июня. /ТАСС/. Два человека задержаны после того, как один из участников встречи во французском департаменте Дром с президентом Франции Эмманюэлем Макроном ударил его по лицу. Об этом сообщил во вторник телеканал BFM.

На видеозаписи, распространившейся в соцсетях, видно, что Макрон во время поездки в департамент подошел к толпе местных жителей, стоявших за низким ограждением, и начал о чем-то с ними говорить, взяв одного мужчину за руку. В этот момент мужчина что-то сказал ему в ответ и сильно ударил по лицу. Охрана оперативно отреагировала, оттеснив главу государства и повалив на землю нападавшего.

Президент Франции в рамках серии поездок по стране отправился во вторник в Дром, чтобы, в частности, выразить поддержку представителям гостиничного и ресторанного бизнеса. Следующие поездки запланированы позднее в этом месяце и в июле.

"Подобные действия в отношении главы государства направлены против самой демократии. Демократия - это диалог, это столкновение мнений, но это никак не вербальные оскорбления и не физическое нападение", - заявил на открывшемся вскоре после инцидента заседании нижней палаты парламента премьер-министр Жан Кастекс.

Это не первое подобное нападение на главу государства во Франции. Похожим образом один из участников встречи с президентом Франции (с 2007 по 2012 год) Николя Саркози в 2011 году ухватил главу государства за воротник пиджака, когда тот шел мимо металлического заграждения вдоль толпы. Нападавший получил полгода тюрьмы условно.

Теги
ФранцияМакрон, Эмманюэль
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