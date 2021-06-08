Президент Армении пообещал не допустить беспорядков после выборов

ЕРЕВАН, 8 июня. /ТАСС/. Президент Армении Армен Саркисян обещает приложить все усилия, чтобы не допустить гражданских столкновений после проведения досрочных парламентских выборов, которые запланированы на 20 июня. Об этом во вторник сообщает пресс-служба президента.

"Сегодня люди заняты выборами, я надеюсь, что они принесут некоторую стабильность, ясность в отношении будущего страны, что 21 июня выборы решат наши проблемы. Как президент я сделаю все, буду использовать свои основные инструменты, - а это мои слова, потому что у меня нет других инструментов, - чтобы в стране были гораздо более гуманные, стабильные выборы, без междоусобиц и гражданских столкновений", - заявил он в ходе разговора с представителями Союза армянских юристов США, прошедшего в онлайн-формате.

Ранее и. о. премьер-министра Никол Пашинян, который возглавляет предвыборный список партии "Гражданский договор", в ходе предвыборной кампании в области Арагацотн обещал местным жителям после победы "устроить гражданские вендетты, месть и кадровые чистки".

В июне в Армении началась предвыборная борьба за голоса избирателей на внеочередных парламентских выборах. На фоне политического кризиса, который начался в Армении в ноябре прошлого года, премьер-министр и главы представленных в парламенте партий договорились о проведении внеочередных выборов. 10 мая на специальном заседании депутаты соблюли необходимые формальности, чтобы роспуск парламента стал юридически возможным. После этого президент Армении Армен Саркисян назначил дату внеочередных выборов на 20 июня. Пашинян и члены его правительства до выборов остаются работать в статусе исполняющих обязанности. Его партия "Гражданский договор" участвует в выборах самостоятельно.

Одним из главных соперников Пашиняна на выборах будет, по мнению экспертов, экс-президент Роберт Кочарян, который создал блок "Армения" вместе с главами партий "Дашнакцутюн" и "Возрождающаяся Армения" Ишханом Сагателяном и Ваге Акопяном соответственно. Также в выборах будет участвовать Республиканская партия экс-президента Сержа Саргсяна, которая теперь создала блок с партией бывшего главы Службы нацбезопасности Армении Артура Ванецяна "Родина". Парламентская оппозиция - партии "Процветающая Армения" и "Просвещенная Армения" - также заявила об участии в выборах без вхождения в какие-либо блоки.