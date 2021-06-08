Суд Украины оставил в силе запрет празднования в Киеве юбилейных дат пособников нацистов

КИЕВ, 8 июня. /ТАСС/. Шестой апелляционный административный суд на Украине оставил в силе решение Окружного административного суда Киева о запрете празднования в столице памятных дат лиц, причастных к Холокосту и сотрудничеству с нацистами. Соответствующее решение принято во вторник, проинформировало украинское издание "Страна" в своем Telegram-канале.

Также судьи оставили в силе отмену соответствующего решения Киевского городского совета, принятого в феврале 2020 года.

Иск о запрете чествования военных преступников в украинской столице был подан украинским юристом Андреем Портновым.

С 2014 года одним из главных направлений гуманитарной политики Украины стал пересмотр истории, так называемая декоммунизация, героизация боевиков Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ), виновных в массовых убийствах поляков, евреев, украинцев и русских. Как одно из следствий - 27 февраля 2020 года Киевский горсовет большинством голосов принял постановление о праздновании в столице Украины памятных дат и юбилеев. Как отмечал Портнов, документом предлагалось отметить 130-летие Ивана Полтавца-Остряницы - нациста, помощника Альфреда Розенберга и Эриха Коха, 100-летие Василя Левковича - нацистского коллаборанта, организатора еврейских погромов, 115-летие Уласа Самчука - деятеля ОУН, участника уничтожения евреев Ровно, 100-летие Василя Сидора - боевика батальона "Нахтигаль", участника массовых убийств евреев и поляков, карательных операций против мирного населения Белоруссии, 100-летие Василя Галасы - активиста ОУН, участника уничтожения польского населения в 1943-1944 годах, 130-летие Андрея Мельника - главы ОУН, агента нацистских спецслужб. В списке значатся и другие пособники нацистского режима.

Судебный процесс по иску Портнова проходил почти год при консультативной и экспертной поддержке руководителя еврейского комитета Украины Эдуарда Долинского. В итоге 26 января Окружной административный суд Киева полностью удовлетворил иск и отменил решение Киевского горсовета, запретив в столице отмечать памятные даты в честь лиц, причастных к Холокосту и сотрудничеству с нацистами. В дальнейшем Киевская горадминистрация подала апелляцию на решение Окружного административного суда столицы.