Греция признала решающую роль, которую Россия сыграла в обеспечении ее независимости

АФИНЫ, 8 июня. /ТАСС/. Визит премьер-министра России Михаила Мишустина в Афины 24-25 марта на 200-летний юбилей начала греческой национально-освободительной революции 1821-1829 годов был почетным и важным для Греции. Об этом президент Греции Катерина Сакелларопулу заявила в интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

"В рамках празднования 200-летия [греческой национально-освободительной революции] премьер-министр России Михаил Мишустин посетил 24-25 марта нашу страну, и мы с радостью принимали его здесь в Президентском дворце на ужине, который я давала для лидеров, посетивших страну. Для нас это был очень почетный и важный визит. Убеждена, что тесные узы между Грецией и Россией в сочетании с частыми контактами, которые поддерживаются на высоком уровне, станут основой для дальнейшего укрепления нашего совместного сотрудничества в большом числе сфер, представляющих общий интерес", - сказала Сакелларопулу.

Президент подчеркнула, что отношения дружбы уже несколько веков связывают народы Греции и России. "Греция полностью признает и чтит решающую роль, которую сыграла Россия в создании независимого греческого государства в XIX веке. Впрочем, первым правителем новой Греции был Иоанн Каподистрия, который являлся одним из наиболее важных политиков той эпохи и был министром иностранных дел [российского] императора. Это был один из наиболее важных политических деятелей для нашей страны", - добавила она.

Мишустин находился в Греции с двухдневным визитом 24-25 марта. В первый день у него прошли встречи с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом и президентом Кипра Никосом Анастасиадисом, а в мэрии греческой столицы состоялась церемония вручения главе правительства РФ Золотой медали почета города Афины в знак признания вклада русского народа в борьбу за освобождение Греции от владычества Османской империи. 25 марта Мишустин присутствовал на военном параде в Афинах, посвященном юбилею начала греческой национально-освободительной революции 1821-1829 годов.

Граф Иоанн Каподистрия был в 1816-1822 годах министром иностранных дел Российской Империи при императоре Александре I, а в 1827-1831 годах - первым президентом Греции, освободившейся от 400-летнего ига Османской империи. Каподистрия внес огромный личный вклад в восстановление греческой государственности, укрепление авторитета и влияния России и Греции в Европе, связей России с балканскими народами.

Год истории России и Греции

Год истории России и Греции, проводимый в 2021 году, поможет ярко показать многогранные отношения двух стран, заявила Сакелларопулу.

Президент отметила, что "длительные исторические пути греческого и российского народов много раз пересекались, что приносило важную выгоду". "Этот факт повлиял на то, как один народ видит другой. Год истории Греции - России в 2021 году, который совпадает с исключительно символическим для нас юбилеем - 200-летием начала греческой [национально-освободительной] революции [1821-1829 годов от османского ига], ставит целью показать эти многосторонние отношения, которые сформировались на протяжении времени. Россия существенным образом способствовала успешному результату греческой революции, которая была организована и получила свое идейное содержание в том числе благодаря греческим общинам, которые существовали в Российской империи", - подчеркнула Сакелларопулу.

По ее словам, "одновременно греческие духовные традиции и образование, особенно в византийский период, оказали значительное влияние на формирование русской идентичности, прежде всего в религии, искусстве, архитектуре". "Наше общее желание, я думаю, заключается в том, чтобы эта общая инициатива Года истории Греции и России ярко показала все эти аспекты", - сказала глава государства.

Касаясь трагических событий Второй мировой войны, Сакелларопулу отметила, что "греческий и российский народы хорошо знают о жертвах друг друга и той цене, которую они заплатили за свою свободу". По словам президента, победное сопротивление Греции, боровшейся в одиночку против нацистской агрессии в октябре 1940 года, подало сигнал оптимизма Европе, которая тогда переживала период нацистских нападений и которая очень сильно нуждалась в этом сигнале. Сакелларопулу подчеркнула, что греки, как и русские, несмотря на страдания, не покорились и продолжили борьбу до окончательной победы. "Думаю, что история является неким источником для извлечения уроков. И иногда за это приходится платить большую цену. Большое значение имеет обучение молодого поколения, чтобы не повторялись трагедии прошлого и в будущем. Демонстрируя таким образом взаимную помощь и содействие, а также их положительные результаты для наших народов, мы можем достичь равноправного сотрудничества и в будущем. Это очень полезно как урок истории для будущего наших народов", - сказала глава государства.

28 октября 1940 года Греция сказала решительное "Нет" ("Охи") в ответ на ультиматум диктатора Бенито Муссолини, потребовавшего капитуляции страны перед войсками фашистской Италии и предоставления ей плацдарма на греческой территории в качестве гарантии нейтралитета в разгоравшейся Второй мировой войне. В ответ греки развернули ожесточенное сопротивление и сумели нанести Италии сокрушительное поражение на покрытых снегом склонах гор на юге Албании. По свидетельству историков, во время шестимесячной "албанской" кампании были убиты более 38 тыс. итальянцев и 13,5 тыс. греков. Десятки тысяч человек пострадали с обеих сторон. Греция, бывшая тогда единственной страной, воевавшей вместе с Великобританией против фашизма, принесла союзникам первую важную победу во Второй мировой войне. Однако весной 1941 года на стороне Муссолини в бои с греками вступила фашистская Германия, и соотношение сил стало неравным. Греция на три года оказалась в оккупации, но свыше сотни тысяч партизан встали в ряды национального сопротивления, нанося мощный урон германским оккупантам.

Ежегодно 28 октября в Греции празднуется День "Охи" ("Нет") в честь очередной годовщины начала борьбы с нацизмом и фашистской оккупацией.

Сотрудничество в сфере энергетики

Сотрудничество России и Греции в сфере энергетики считается очень успешным, Афины уверены, что существуют значительные возможности для его дальнейшего укрепления, заявила президент республики.

"В области энергии Россия является очень важным партнером Греции, - сказала глава государства. - Наше двустороннее энергетическое сотрудничество считается очень успешным, и мы уверены, что существуют значительные возможности для его дальнейшего укрепления, особенно в рамках энергетической трансформации нашей страны. Особый интерес представляют сектора энергетической эффективности, экономии энергии и возобновляемых источников энергии". Президент подчеркнула, что "должен быть сделан акцент и на сектор природного газа".

По мнению Сакелларопулу, человечество находится на критическом, переломном этапе, потому что оно должно связать борьбу с изменениями климата с своим энергетическим снабжением. "Вызовы, которые стоят перед Европейским союзом, естественно, из-за общемирового характера, который имеет климатический кризис, касаются и России. Должны, естественно, быть приняты меры по предотвращению изменения климата, усилению [использования] возобновляемых источников энергии и в целом по защите климата", - сказала она.

Президент отметила, что Греция, как государство - член Евросоюза, полностью связана обязательствами и мерами, которые берет на себя и осуществляет ЕС по этим вопросам. "И, конечно, в центре энергетической политики ЕС и вообще его политики по вопросам экологии в данный момент находится European Green Deal, то есть "Европейское зеленое соглашение". Наконец, я хотела бы упомянуть о секторе водорода, который может, как говорят ученые, способствовать в самой большей мере декарбонизации. И тут тоже есть большая сфера применения в нашем сотрудничестве в будущем", - считает Сакелларопулу.

Она обратила внимание, что происходят изменения климата, которые уже превратились в климатический кризис. Это - периоды длительной засухи, береговая эрозия, опустынивание территорий, сказала она. "Можно увидеть обширное ухудшение экологии, которую, естественно, мы должны защищать, чтобы передать последующим поколениям. И развитие должно быть таким, чтобы защищалась окружающая среда и не наносился ей необратимый ущерб", - подчеркнула Сакелларопулу, добавив, что каждое государство - член Европейского союза взяло обязательство принять и климатический закон. "Одни страны уже это сделали, Греция готовит климатический закон в этот период. Одна из мер - это борьба с использованием [одноразового] пластика, который действительно наносит природе очень сильный ущерб. Существуют другие материалы, которые могут заменить пластик и не наносить таким образом ущерб окружающей среде. Итак, я думаю, что нужна целая серия политических действий и на законодательном уровне, но главным образом мы все, граждане, должны в повседневной жизни иметь более ориентированное на экологию сознание, чтобы мы могли защитить природу для будущего, в противном случае может оказаться поздно защищать то, что нужно защищать сейчас", - подчеркнула президент Греции.

"Мостик" между Россией и ЕС

Греция может играть роль мостика между Россией и ЕС, а также НАТО, учитывая, что Афины имеют многовековые узы и частые контакты с российской стороной, заявила Сакелларопулу.

"Греция является неотъемлемым членом как ЕС, так и НАТО, в то же время она имеет многовековые узы и частые контакты с российской стороной, и этот факт дает ей возможность понимать ее беспокойства. Благодаря этим двум характерным чертам, которые есть у Греции, она может играть очень важную роль в рамках понимания и развития этих отношений между евроатлантическими институтами и Россией", - сказала Сакелларопулу.

По словам президента, именно по этой причине Греция постоянно выступает за сохранение открытых каналов связи между двумя сторонами и расширение связей между ними в областях, где есть взаимный интерес. "Но всегда на основе уважения международного права, чтобы добиться мира во всем мире или в регионе и стабильности, в которых мы все так нуждаемся", - добавила глава государства.

Турпоток из России

Греция надеется на увеличение туристического потока из РФ, греческие власти постараются сделать все возможное для этого, заявила Сакелларопулу.

По словам Сакелларопулу, туризм - одна из важнейших областей развития двусторонних отношений между Грецией и Россией. "Он выгоден и важен для развития не только экономики, но и культурных связей и контактов между нашими народами. Основами для развития туристических потоков является обогащение туристических продуктов, развитие особенно религиозного туризма, круизного туризма, продление туристического периода", - сказала Сакелларопулу.

Она отметила успешное внедрение цифрового сертификата вакцинации, который действует и в отношении приезжающих россиян. "Я думаю, что, очевидно, сертификат облегчит увеличение туристических потоков для двух наших стран. В 2018 году, объявленном Годом туризма Греции и России, проводился в июне в Салониках форум по туризму. Надеюсь, что увеличение туристических потоков, что было общей целью двух стран и имело место до пандемии, когда, правда, ситуация испортилась, снова будет происходить и далее, мы сделаем все, что возможно для достижения этого", - заверила президент.

Сакелларопулу заметила, что вся Греция очень красива, в том числе Северная Греция, откуда она родом, а также острова, имеющие исключительное очарование. "Наша страна полна, помимо естественных красот, культурных памятников, которые оставили свою печать на прогрессе мировой культуры", - подчеркнула президент, отметив, что в Греции "с радостью ждут" российских туристов.

Греция открыла свой туристический рынок для иностранных туристов с 14 мая, а также разрешила с этой даты перемещения собственных граждан между регионами страны, включая острова. В стране еще действуют ограничения, направленные на предотвращение распространения пандемии. В частности, требуется ношение защитной маски в закрытых помещениях и на улице. В стране действует комендантский час с 00:30 до 05:00. Все прибывшие в Грецию должны соблюдать все ограничительные меры борьбы с пандемией, которые действуют в стране.

Требования к туристам

Согласно решению греческих властей, россияне, как и граждане других стран, въезд которым разрешен в Грецию, по прибытии должны предъявить либо сертификат о вакцинации, завершенной минимум за 14 дней до поездки, либо отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный за 72 часа до въезда, либо справку о перенесенном заболевании, вызываемом коронавирусом, и наличии антител (действует от 2 до 9 месяцев от указанной в нем даты болезни). Все эти документы могут быть на английском, французском, немецком, итальянском, испанском или русском языках, они должны быть выданы государственным органом и в соответствии с местным законодательством. Это правило распространяется и на несовершеннолетних в возрасте от шести лет и старше. Приезжающие также могут предъявлять европейский сертификат вакцинации от COVID-19.

После восстановления авиасообщения в феврале между Россией и Грецией пока могут осуществляться лишь по два регулярных рейса Москва - Афины в неделю с каждой стороны. В то же время чартерных полетов на греческие курорты из России пока нет. Оперативный штаб РФ по итогам заседания 31 мая сообщил, что с 10 июня будет увеличено на взаимной основе на два в неделю количество авиарейсов по маршруту Москва - Афины. В результате с 10 июня в Грецию будет осуществляться восемь рейсов в неделю.

Полностью интервью с президентом Греции Катериной Сакелларопулу будет показано на телеканале "Россия-24" в программе "Формула власти".