Совбез ООН рекомендовал оставить Гутерриша генсеком на второй срок

ООН, 8 июня. /ТАСС/. Совет Безопасности (СБ) ООН на совещании во вторник одобрил резолюцию, которой рекомендовал продлить на второй срок полномочия действующего генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Об этом сообщил действующий председатель этого органа, постоянный представитель Эстонии Свен Юргенсон.

"Совет Безопасности ООН рекомендовал Генеральной Ассамблее ООН утвердить Антониу Гутерриша в качестве генерального секретаря ООН на второй срок с 1 января 2022 по 31 декабря 2026", - сказал он на пресс-подходе журналистам. Эстонский дипломат также сообщил, что голосование Генассамблеи ООН по кандидатуре Гутерриша, вероятно, состоится утром 18 июня.

Процесс выдвижения кандидатур на пост главы всемирной организации начался в феврале этого года, однако за несколько месяцев только Португалия направила заявку с просьбой вновь выдвинуть Гутерриша на эту должность. Полномочия по утверждению генсека ООН лежат на Генеральной Ассамблее, однако с 1950 года ГА ООН всегда одобряла рекомендованную Совбезом кандидатуру на этот пост без формального голосования.

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