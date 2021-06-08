Апелляционная палата трибунала в Гааге подтвердила пожизненный приговор Младичу

ГААГА, 8 июня. /ТАСС/. Апелляционная палата трибунала в Гааге подтвердила пожизненный приговор бывшему командующему армией сербов Боснии и Герцеговины Ратко Младичу. Соответствующее решение огласила во вторник апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов.

Судебная инстанция "подтвердила приговор к пожизненному заключению, вынесенный Младичу", следует из оглашенного решения.

Семья Младича считает пожизненный приговор генералу несправедливым. Об этом корреспонденту ТАСС заявил во вторник сын генерала Дарко Младич. "К сожалению, мы не можем относиться к этому решению хорошо, поскольку считаем, что оно противоположно правильному решению. Это несправедливое решение во всяком случае", - заявил Младич-младший. Он рассказал, что по-прежнему не имеет сведений о здоровье своего отца.

Дарко Младич отметил, что председатель судейского совета Приска Матимба Ниямба из Замбии не согласилась с мнением своих коллег. "Я должен выразить свое уважение этой храброй женщине, которая обладает профессиональной независимостью, чтобы противостоять судебной машине, которая ни на одно мгновение не предоставила генералу справедливого суда. Сейчас мы ожидаем получения текста приговора, чтобы точно все прочитать. Но очевидно, что один из судей был достаточно справедливым, чтобы судить по справедливости и правде", - заявил сын генерала.

Младич скрывался от международного правосудия почти 16 лет, пока не был арестован в Сербии в мае 2011 года и экстрадирован в Гаагу. 22 ноября 2017 года он был приговорен Международным трибуналом по бывшей Югославии (МТБЮ) к пожизненному тюремному заключению за геноцид, преступления против человечности и нарушение законов и обычаев войны. Трибунал признал бывшего командующего боснийских сербов виновным по 10 из 11 пунктов, оправдав лишь по первому пункту (в геноциде в шести муниципалитетах Боснии и Герцеговины) и признав виновным в военных преступлениях, преступлениях против человечности и геноциде в Сребренице.

В марте 2018 года адвокаты Младича подали апелляцию в МОМУТ - инстанцию, созданную для завершения работы, начатой МТБЮ (закрылся 31 декабря 2017 года) и Международным уголовным трибуналом по Руанде (закрылся 31 декабря 2015 года). Защита требовала исправить все ошибки, допущенные в ходе процесса, и оправдать Младича по всем 10 пунктам обвинения, по которым он был признан виновным.