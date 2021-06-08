Боррель: ЕС учтет поддержку Россией Минска на дискуссиях о санкциях против Белоруссии

ПАРИЖ, 8 июня. /ТАСС/. Европейский союз будет учитывать оказываемую Россией поддержку Белоруссии при обсуждении санкций против белорусских властей. Об этом во вторник заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, выступая на заседании Европарламента в Страсбурге. Трансляция выступления велась на сайте законодательного органа.

"Мы знаем, что поддержка России, недавно предоставившей Минску новый грант ($500 млн в качестве второго транша государственного кредита России на общую сумму в $1 млрд - прим. ТАСС), важна для [президента Белоруссии Александра] Лукашенко, - сказал он. - Это будет учтено, когда Европейский союз вновь будет обсуждать санкции".

Он заверил евродепутатов в том, что власти ЕС "сделают все возможное, чтобы бороться с диктатурой и одновременно выразить солидарность с гражданским обществом". "Мы проведем с этой целью международную конференцию по Белоруссии и продолжим обсуждение перспектив экономической помощи", - пояснил Боррель.

По его словам, "санкции должны быть направлены против Лукашенко и его окружения, но не должны причинять ущерб обычным гражданам".