Зеленский в разговоре с Байденом предложил перейти от слов к делу по НАТО

КИЕВ, 8 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом поднял вопрос о необходимости "реального пошагового плана" для Киева с целью присоединения страны к НАТО. Об этом заявил во вторник глава офиса Зеленского Андрей Ермак.

"Не может быть сомнений в том, что Украина по своему ценностному фундаменту является неотъемлемой частью Европы. Сейчас, в новой ситуации в Европе, нужен именно логистический план вступления Украины в альянс в ближайшем будущем. НАТО для нашего государства - это способ максимальной защиты", - сказал он.

По словам Ермака, Зеленский отметил важность того, чтобы этот план был привязан к четким календарным датам. Кроме того, отметил в связи с этим президент, "время заявлений и деклараций о намерении должно остаться в прошлом".

Ермак отметил, что, по мнению Киева, движение страны в НАТО является возможностью достичь предпосылок для установления в Донбассе "стабильного и продолжительного мира". Глава офиса уточнил, что переговорщики очень детально обсудили ситуацию на востоке страны.

По итогам состоявшегося в понедельник телефонного разговора Белый дом и офис президента Украины изначально опубликовали разные варианты заявления. Так, согласно версии украинской стороны, глава вашингтонской администрации "подчеркнул <...> важность предоставления украинскому государству Плана действий по членству в НАТО". Как заявили после этого в Совете национальной безопасности Белого дома, "Украина превратно истолковала заявление и внесла исправление в запись". При этом Вашингтон не стал уточнять, поддерживает ли Байден в принципе идею предложить Украине План действий по членству в НАТО в этом году. Вслед за этим в Киеве вынуждены были внести изменения в уже опубликованный ими вариант текста. Теперь там говорится, что "Зеленский отметил важность предоставления украинскому государству Плана действий по членству в альянсе".

Президент Украины в опубликованном во вторник комментарии изданию "Украинская правда" заявил, что он считает несущественным факт исправления его офисом текста заявления после состоявшегося 7 июня телефонного разговора с Байденом.