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Расследование крушения Boeing в Донецкой области
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Судья рассказала о показаниях свидетелей по делу катастрофы MH17

Восемь человек слышали или видели запуск ракеты в день, когда разбился Boeing-777
На месте крушения пассажирского самолета "Малайзийских авиалиний" Boeing 777, 11 ноября 2014 года Михаил Почуев/ТАСС
Описание
На месте крушения пассажирского самолета "Малайзийских авиалиний" Boeing 777, 11 ноября 2014 года
© Михаил Почуев/ТАСС

ГААГА, 8 июня. /ТАСС/. Восемь человек заявили, что видели или слышали запуск ракеты в день крушения Boeing-777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявшего рейс MH17 и разбившегося 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины.

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Об этом сообщила во вторник на слушаниях в судебном комплексе "Схипхол" судья Хелейн Керстенс-Фокенс.

"Из 20 свидетелей 12 завили, что видели след от запуска ракеты, - отметила она. - Некоторые из них, а точнее восемь человек, заявили, что видели или слышали запуск ракеты и связали это со следом [от запуска] в воздухе".

"Что касается места запуска, то ряд свидетелей указал на направление к югу от Снежного, некоторые - в сторону Савур-могилы, а некоторые - на направление в сторону поселка Первомайский, который расположен между Снежным и Савур-могилой", - добавила Керстенс-Фокенс. Из этих восьми свидетелей, по словам судьи, трое заявили, что находились рядом с местом запуска ракеты с поля рядом с населенным пунктом Первомайский.

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Расследование крушения Boeing в Донецкой области
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