Бабиш заверил Тихановскую в поддержке Чехией белорусской оппозиции

ПРАГА, 8 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш принял во вторник находящуюся в республике по приглашению спикера Сената (верхней палаты) парламента страны Милоша Выстрчила Светлану Тихановскую - бывшего кандидата в президенты Белоруссии - и заверил ее в поддержке республикой белорусской оппозиции. Об этом политик сообщил на своей странице в Twitter .

"Вот уже почти год прошел с того времени, когда я выражал обеспокоенность по поводу хода белорусских [президентских выборов], а недавно мы в рамках Евросоюза осудили задержание белорусского журналиста Романа Протасевича. И об этом я говорил с представителем белорусской оппозиции Светланой Тихановской, - написал Бабиш. - Чехия является очень хорошим примером страны, поддержавшей Белоруссию конкретными шагами, такими как, например, помощь [пострадавшим от репрессий] людям. Я заверил ее [Тихановскую], что [белорусская оппозиция] будет всегда опираться на нашу поддержку в борьбе за свободу и соблюдение прав человека".

Тихановская ранее во вторник была принята президентом Чехии Милошем Земаном, пожелавшим белорусской оппозиции "победы в борьбе с последним европейским диктатором". В понедельник она встретилась с руководителями чешского Сената. В среду запланированы ее встречи с председателем нижней палаты парламента Радеком Вондрачеком и министром иностранных дел страны Якубом Кулганеком. В тот же день она выступит на заседании верхней палаты высшего законодательного органа Чехии.

Тихановской на время пребывания в Чехии предоставлена полицейская охрана. Это, как говорят представители правоохранительных органов республики, связано с повышенными рисками для ее безопасности. Выстрчил заявил в понедельник, что Сенат принимает ее в качестве законного президента Белоруссии.